Малкин: «Вашингтону» не повезло? Итог – на табло, а лучшим был Флёри

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подвёл итоги первого матча серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2).

«Хорошо, что выиграли. Настроение хорошее. Игра была тяжёлой, было жарко. Шайба совсем не катилась. Давно не играли, было тяжело вкатиться. После первого периода стало полегче. Конечно, были ошибки. Дали сопернику сравнять счёт. Потом немного повезло. Будем с хорошим настроением готовиться к следующему матчу.

У «Вашингтона» более сильное нападение, чем у «Коламбуса». Очень хорошее первое звено. Да и второе во главе с Кузнецовым тоже. Поэтому нужно уделять внимание первым двум звеньям, хорошо играть в защите. Проигрывая, соперник насел на нас, мы немного откатились. Давно не играли, может, подустали. Дальше будет полегче. Вашингтону» не повезло? Итог – на табло. Не всегда нужно доминировать, иногда удача на твоей стороне, и ты побеждаешь.

Здорово сыграл наш вратарь Флёри. Он — лучший игрок матча. Надо сделать выводы и готовиться ко второй игре. Надо не надеяться на удачу, а делать выводы и брать игру в свои руки.

Сегодня я совсем недоволен своей игрой. Первый период я сыграл неплохо, потом повели в счёте, я перестал играть с шайбой, откатился и больше действовал в защите. Надо было играть в зоне соперника, брать шайбу. Было тяжеловато после длительного перерыва. Было довольно жарко. Следующая игра будет полегче, все в равных условиях», — цитирует Малкина телевидение НХЛ.

«Всё сгубила одна ошибка». Кросби забил больше Овечкина и обогнал Ягра Голевой дубль Сидни Кросби и шайба Бонино помогли «Питтсбургу» затмить старания Овечкина и выиграть в первом матче серии с «Кэпиталз».

Шайбы Овечкина и Кузнецова не помогли «Вашингтону» в матче с «Питтсбургом»

Видео доступно на официальном сайте НХЛ.