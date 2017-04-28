Карпентер будет помогать Кинэну в «Куньлуне»

Американский специалист Бобби Карпентер вошёл в тренерский штаб клуба «Куньлунь Ред Стар», сообщается на официальном сайте пекинской команды. 53-летний тренер вместе с двукратным олимпийским чемпионом Игорем Кравчуком будет помогать Майку Кинэну.

Карпентер отыграл 18 сезонов в НХЛ (с 1981 по 1999 год), выступая за «Вашингтон Кэпиталз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Лос-Анджелес Кингз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз». В составе «Девилз» Карпентер стал обладателем Кубка Стэнли в 1995 году. Карпентер остался в «Нью-Джерси», работал ассистентом главного тренера и выиграл вместе с командой ещё два Кубка Стэнли уже в новом для себя качестве.