«Амур» продлил контракты с пятью хоккеистами

Хоккейный клуб «Амур» продлил двусторонние соглашения с голкиперами Ильёй Андрюховым и Евгением Аликиным, нападающими Станиславом Кацубой и Игорем Руденковым, защитником Дмитрием Лютовым. Об этом сообщается на официальном сайте хабаровской команды Континентальной хоккейной лиги. С Лютовым контракт продлён на один сезон, с остальными хоккеистами – на два сезона.

Хабаровский «Амур» занял 12-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и остался за бортом плей-офф КХЛ в сезоне-2016/17.