Флёри: я потерял клюшку, не видел шайбы и пытался делать сейвы

Голкипер «Питтсбурга» Марк-Андре Флёри прокомментировал эпизод в третьем периоде первого матча серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2), когда ему пришлось сделать сразу несколько сейвов подряд.

«Какое-то время я не видел шайбы. Я потерял клюшку, так что пытался всеми способами сделать сейвы. Было весело», – передаёт слова голкипера действующего обладателя Кубка Стэнли официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Видео доступно на официальном канале sportsnet в YouTube.

«Всё сгубила одна ошибка». Кросби забил больше Овечкина и обогнал Ягра Голевой дубль Сидни Кросби и шайба Бонино помогли «Питтсбургу» затмить старания Овечкина и выиграть в первом матче серии с «Кэпиталз».