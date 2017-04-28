Бадюков: Ткачёв заменил Зарипова, а Кучеров и Наместников смотрелись неплохо

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением об игре сборной России в матче со Швецией (3:4 ОТ) в рамках чешского этапа Евротура.

«Россияне имели преимущество, понравились движения, в первом периоде наша команда смотрелась хорошо. Было видно, что все готовы. Ткачёв с Мозякиным здорово взаимодействовали. Несмотря на то что шайба была заброшена после рикошета, Мозякин набрал три очка. Этот человек в большинстве просто незаменим. Владимир Ткачёв замечательно заменил Даниса Зарипова.

Не сказал бы, что по игре и скоростям шведы изменили ход встречи, просто удачно использовали свои моменты. Наброс на ворота и подставление. Здесь как-то предугадать очень сложно. Когда шведы забрасывали третью шайбу и сравнивали счёт, то это было элементарно выигранное вбрасывание при смене нападающих. Комбинация, которая наигрывается многими на тренировках, у них прошла.

В овертайме нам нужно было использовать свои моменты, немножко расслабились. Кучеров и Наместников смотрелись неплохо, к ним, может быть, Панарина поставят, а Гусев отправится в тройку к партнёрам из СКА. Посмотрим, как энхаэловцы в большинстве будут действовать, потому что у нас пока одно звено в этом матче более-менее смотрелось. Что касается остальных, тренеры ещё будут смотреть, пробовать ребят. Василевский в матче со шведами ни дал повода усомниться в себе, он — вратарь номер один на этот чемпионат», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.