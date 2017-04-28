Салливан: Бонино показывает свой лучший хоккей в наиболее важных матчах

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил игру нападающего Нике Бонино. Хоккеист забил победный гол в матче плей-офф с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2). Действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в серии второго раунда плей-офф НХЛ со счётом 1-0.

«Бонино – игрок для тех моментов, когда ставки высоки. Он показывает свой лучший хоккей в наиболее важных матчах. В составе нашей команды много парней, о которых можно такое сказать», – передаёт слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Всё сгубила одна ошибка». Кросби забил больше Овечкина и обогнал Ягра Голевой дубль Сидни Кросби и шайба Бонино помогли «Питтсбургу» затмить старания Овечкина и выиграть в первом матче серии с «Кэпиталз».