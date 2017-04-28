М. Стаал: Лундквист всегда будет на месте

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Марк Стаал подвёл итоги матча плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Оттава Сенаторз» (1:2). В настоящее время американская команда уступает в серии второго раунда плей-офф со счётом 0-1.

«Лундквист сделал несколько важных сейвов. Мы знаем, он всегда будет на месте. Было ясно, что «Оттава» станет давить в первой игре на своей площадке. Мы должны найти способ ответить им во втором матче. Плей-офф сводится к отскоку или одному броску тут или там. В четверг мы оказались не с той стороны», – сказал хоккеист.