Тянулин вернётся из OHL в «Ак Барс»

Нападающий Артур Тянулин, последние два сезона выступавший в OHL за команду «Оттава 67», вернётся в клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс». Об этом сообщил директор казанского клуба КХЛ Шамил Хуснутдинов.

«Тянулин будет тренироваться с нами, чтобы уже в дальнейшем принимать решение, пройдёт „предсезонку“, – заявил Хуснутдинов.

Тянулин – воспитанник казанского хоккея. В минувшем сезоне он занял 11-е место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата лиги Онтарио, набрав 85 (24+61) очков.