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Тянулин вернётся из OHL в «Ак Барс»

28 апреля 2017, пятница. 13:43. Хоккей

Нападающий Артур Тянулин, последние два сезона выступавший в OHL за команду «Оттава 67», вернётся в клуб Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс». Об этом сообщил директор казанского клуба КХЛ Шамил Хуснутдинов.

«Тянулин будет тренироваться с нами, чтобы уже в дальнейшем принимать решение, пройдёт „предсезонку“, – заявил Хуснутдинов.

Тянулин – воспитанник казанского хоккея. В минувшем сезоне он занял 11-е место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата лиги Онтарио, набрав 85 (24+61) очков.

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс
Новости. Хоккей
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