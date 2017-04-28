Кузнецов: «Вашингтон» будет работать дальше, ничего страшного

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (2:3) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

«Трудно сказать, что пошло не так. Первый период у нас получился хорошим. Потом Кросби забил эти два гола. В таких матчах тяжело потом сразу вернуться в игру. Не могу сказать, что у нас не хватало настроя на второй период. Но так получилось, что «Питтсбург» сделал быстрый дубль, и в таких играх это очень важно.

Мне кажется, всю игру мы двигались лучше соперника, были свежее. Иногда бывает так, что ты создаёшь много моментов, не забиваешь, а потом в твои ворота залетает. Наши игроки понимают ответственность, что надо забивать самим. И в таких матчах, когда есть хорошие моменты, нужно исполнять. Потому что мастерства хватает.

Мы будем позитивно смотреть на всю ситуацию. Надо взять хорошие моменты и изучить, где мы играли неправильно. Кто сказал, что будет легко? «Питтсбург» – сильная команда. Будем работать дальше. Ничего страшного не произошло. И не нужно заострять внимание на том, что мы уступили. Нельзя опускать голову. Надо думать о хорошем. И не скажу, что мы играли плохо», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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