Кросби назвал Бонино очень умным хоккеистом

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оценил игру форварда Ника Бонино по окончании матча плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2). Действующий обладатель Кубка Стэнли ведёт в серии второго раунда плей-офф со счётом 1-0.

«По-моему, Бонино просто доверяет своим инстинктам. Он оказывается в хороших позициях, будь то игра вокруг ворот или быстрый отрыв. Это очень умный хоккеист. Он создаёт шансы забросить и здорово справляется с работой, отправляя шайбы в сетку», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

«Всё сгубила одна ошибка». Кросби забил больше Овечкина и обогнал Ягра Голевой дубль Сидни Кросби и шайба Бонино помогли «Питтсбургу» затмить старания Овечкина и выиграть в первом матче серии с «Кэпиталз».

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