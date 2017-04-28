Защитник ЦСКА Михаил Науменков прибыл в расположение сборной России для выступления в матчах заключительного этапа Евротура — Чешских хоккейных играх.

Науменков заменил травмированного Андрея Зубарева из СКА, который покинул расположение национальной команды перед матчем со сборной Швеции, состоявшейся 27 апреля в Стокгольме (3:4 ОТ).

Оставшиеся матчи заключительного этапа Чешских хоккейных игр пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля. В субботу команда Олега Знарка сыграет с финнами, в воскресенье — с чехами.

Бойтесь связки Мозякин — Ткачёв! Россия упустила победу в матче со Швецией Сборная России, ведя по ходу матча 3:1, проиграла шведам в овертайме со счётом 3:4. У команды Знарка сильно сыграла связка Мозякин — Ткачёв.