Защитник ЦСКА Михаил Науменков прибыл в расположение сборной России для выступления в матчах заключительного этапа Евротура — Чешских хоккейных играх.
Науменков заменил травмированного Андрея Зубарева из СКА, который покинул расположение национальной команды перед матчем со сборной Швеции, состоявшейся 27 апреля в Стокгольме (3:4 ОТ).
Оставшиеся матчи заключительного этапа Чешских хоккейных игр пройдут в городе Ческе-Будеевице с 27 по 30 апреля. В субботу команда Олега Знарка сыграет с финнами, в воскресенье — с чехами.
Бойтесь связки Мозякин — Ткачёв! Россия упустила победу в матче со Швецией
Сборная России, ведя по ходу матча 3:1, проиграла шведам в овертайме со счётом 3:4. У команды Знарка сильно сыграла связка Мозякин — Ткачёв.
Мозякин готов к ЧМ, Кучерову нужно время. Оценки сборной за матч со Швецией
Россия уступила Швеции 3:4 ОТ в первом матче Чешских игр Евротура. При этом все три шайбы нашей команды забило первое звено.