«Ак Барс» продлил контракт с главным тренером Билялетдиновым на 2 года

Хоккейный клуб «Ак Барс» и главный тренер Зинэтула Билялетдинов продлили соглашение. Об этом информирует официальный сайт казанского клуба Континентальной хоккейной лиги. Контракт рассчитан на два года.

Билялетдинов возглавляет казанскую команду с 2004 года (кроме сезонов-2012/13 и 2013/14, когда он возглавлял сборную России). За это время «Ак Барс» трижды становился чемпионом России и два раза выигрывал Кубок Гагарина. Также в активе казанской команды при Билялетдинове победы в Кубке европейских чемпионов в 2006 году и Континентальном кубке в 2007 году.