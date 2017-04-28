«Сибирь» обнародовала план предсезонной подготовки

«Сибирь» определилась с планом подготовки к сезону-2017/18. Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды.

Команда соберётся в Новосибирске 1 июля, чтобы начать тренировочный процесс к новому сезону. До 28 июля хоккеисты будут тренироваться в Новосибирске, после чего отправятся на традиционные сборы в Финляндию, в рамках которых сыграют несколько контрольных матчей с финскими командами.

9 августа «Сибирь» вернётся в Новосибирск для того, чтобы принять участие в традиционном празднике — Дне болельщика ХК «Сибирь», а 11 августа отправится в Магнитогорск на турнир Ромазана.