Свечников набрал 4 очка в серии плей-офф АХЛ с «Милуоки»

Нападающий Евгений Свечников провёл за «Гранд Рэпидс» три матча в первом раунде розыгрыша Кубка Колдера. Российский хоккеист набрал в этих матчах четыре очка. Он забил гол и сделал три голевых передачи в матчах с «Милуоки». Об этом информирует официальный сайт Американской хоккейной лиги.

Фарм-клуб «Детройта» прошёл первый раунд плей-офф Американской хоккейной лиги. «Милуоки» проиграл все три матча. Во втором раунде плей-офф Американской хоккейной лиги «Гранд Рэпидс» предстоит встретиться с «Чикаго Вулвз».