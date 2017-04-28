«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Свитовым

Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с 34-летним нападающим Александром Свитовым. Об этом информирует официальный сайт казанского клуба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и казанской командой Континентальной хоккейной лиги рассчитано на один год.

Капитан казанской команды в сезоне-2016/17 провёл за «Ак Барс» 67 матчей. В этих матчах хоккеист забросил 14 шайб и отдал 17 голевых передач. Казанская команда выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии финала Восточной конференции.