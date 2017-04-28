Миронов признан лучшим тренером в МХЛ в сезоне-2016/17

Главный тренер «Красной Армии» Борис Миронов был признан лучшим тренером Молодёжной хоккейной лиги сезона-2016/17.

Специалист возглавил команду в межсезонье и в первый же год привёл ее к завоеванию кубка Харламова. «Красная Армия» заняла второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.

Также Борис Миронов руководил командой Запада, которая завоевала кубок Вызова на Неделе звёзд хоккея в Уфе.

Борис Миронов — серебряный (1998) и бронзовый (2002) призёр Олимпийских игр в составе сборной России, чемпион мира среди молодёжи 1992 года в составе сборной СНГ. Он выступал за ЦСКА с 1988 по 1993 год, после чего уехал в Национальную хоккейную лигу, где играл за «Виннипег Джетс» (1993-1994), «Эдмонтон Ойлерз» (1994-1999), «Чикаго Блэкхоукс» (1999-2003) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2003-2004). После возвращения в Россию выступал в «Витязе» (2006-2007), «Рыси» (2008-2009) и «Крыльях Советов» (2009-2010). С сезона-2015/16 Миронов работал в тренерском штабе «Красной Армии», который с 2013 года возглавлял Михаил Васильев.