Защитник Семёнов продлил контракт с «Витязем»

Хоккейный клуб Континентальной хоккейной лиги «Витязь» продлил контракт с защитником Алексеем Семёновым. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один год.

В сезоне-2016/17 хоккеист провёл в регулярном чемпионате КХЛ 54 матча и набрал в них 16 (2+14) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф КХЛ на счету защитника 4 матча и 0 очков при показателе полезности «-2».

«Очень рад, что подписал контракт. Хотел остаться. Команда хорошо показала себя в прошлом году. Свой первый контракт я подписал в 15 лет с «Крыльями Советов». Почему не долгосрочный контракт? Это вопрос к генеральному менеджеру. С середины мая начну готовиться к сезону», — цитирует игрока клубное телевидение.

Видео доступно и на официальном канале подмосковной команды в YouTube

