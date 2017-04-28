А. Медведев: КХЛ подготовит правило для тех, кто хочет и может сузить площадку

КХЛ подготовит пункт в регламенте, чтобы клубы лиги имели возможность изменить размеры своих ледовых площадок в сторону их уменьшения. Об этом сообщил член совета директоров лиги Александр Медведев. Ближайшее заседание совета директоров, на котором может быть обсуждена такая возможность, пройдёт после чемпионата мира.

«Возможность сузить площадку в Ледовом дворце до финского размера есть. Поскольку КХЛ и ФХР поддерживают это решение, мы будем готовить правило для тех, кто хочет и может это сделать. Должны быть изменения в регламенте, которые нуждаются в поддержке. Все клубы перевести на такие размеры не удастся, тем более за короткий срок, но там, где возможности для этого есть, это реально», — сказал Медведев.