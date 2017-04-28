Льюис: старт ЧМ в этом году сложнее, хоть сборная Беларуси и усиливается

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис поделился ожиданиями от ЧМ-2017.

«Первые три матча на чемпионате мира будут для нас достаточно сложными. Наши оппоненты – это очень профессиональные команды, в составе которых есть игроки КХЛ и НХЛ. У нас нет звёзд уровня Овечкина и Кросби. У нас примерно равные хоккеисты, поэтому наша стратегия заключается в слаженности в первую очередь командных действий.

После заключительных товарищеских игр в Бордо мы примем решение по вратарям. Один матч отыграет Кевин, второй – Карнаухов. Мы еще будем советоваться с тренерами, но если бы игра с Финляндией, первая для нас на чемпионате мира, была сегодня, то играл бы точно Кевин. Но, конечно, конкретные решения будут приниматься непосредственно перед матчами.

Я беседую с хоккеистами после каждой тренировки. Я хочу, чтобы каждый понимал свою роль в команде. Для 10-12 ребят она уже точно определена и сформулирована. Осталось закрыть лишь точечные позиции. Как пример, я не жду от Евенко, что он подхватит шайбу за нашими воротами, проедет через всю площадку и забросит. От него требуется выполнять роль габаритного защитника: закрывать обзор вратарю соперника, блокировать броски.

В этом году старт чемпионата сложнее, чем в прошлом. Почему? Да, наш состав усиливается, но не стоит забывать и об уровне соперников. Финны – действующие вице-чемпионы, а канадцы – чемпионы. Чехи тоже всегда борются за самые высокие места. Я мог бы сказать, что мы выиграем все три матча, но это будет ложью. Я так говорить не стану. Будет тяжело. Но мы будем выходить и бороться», — цитирует тренера официальный сайт ФХРБ.