Холтби: «Вашингтон» очень сильно провёл первый матч серии с «Питтсбургом»

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (2:3) в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Столичная команда уступает в серии второго кубкового раунда со счётом 0-1.

«Я бы не сказал, что мы разочарованы. Понимаем, что провели матч очень сильно. Знаю, мне надо играть лучше, если хотим добиться успеха. Это главное, в принципе. Мы здорово играли. Если продолжим в том же ключе, то добьёмся успеха», – передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.