Гендиректор «Адмирала» опроверг информацию о недопуске клуба к сезону-2017/18

Генеральный директор «Адмирала» Камил Гаджиев опроверг информацию о возможном недопуске клуба к чемпионату КХЛ сезона-2017/18 из-за долгов по зарплате.

«Адмирал в этом году очень успешно играл, в очередной раз пробился в плей-офф и очень хорошо показал себя в серии с „Авангардом“. И что самое главное, клуб стал ещё более горячо любим местными болельщиками. Поэтому всерьёз говорить, что клуб не допустят к участию в чемпионате КХЛ, может только кто-то очень далёкий от ситуации. Ситуация под контролем, никакого кризиса в „Адмирале“ нет», — цитирует Гаджиева ТАСС.