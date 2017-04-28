Виньо: перед победным голом «Оттаве» должны были засчитать проброс

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо после поражения в первом матче полуфинала Восточной конференции от «Оттавы Сенаторз» выразил мнение, что судьи должны были засчитать сопернику проброс перед тем, как он забил победный гол. Встреча завершилась со счётом 2:1, решающую шайбу в концовке третьего периода забросил Эрик Карлссон.

«Мы думали, что перед тем, как „Оттава“ забила победный гол, им должны были засчитать проброс. Мы смотрели повторы, и с тех камер, которые нам показали, я считаю, что это должен был быть проброс. Но в конечном итоге, чтобы победить, надо играть и делать больше, чем сделали сегодня мы», — цитирует Виньо Sportsnet.

Видео эпизода доступно на YouTube