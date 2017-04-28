Разин может сменить Аболса на посту главного тренера «Лады»

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером «Лады» может стать Андрей Разин. Кандидатуру экс-наставника «Автомобилиста» и «Югры» лоббируют ветераны тольяттинского хоккея.

На протяжении двух последних сезонов «Ладу» возглавлял Артис Аболс, которому до сих пор не предложен новый контракт с клубом из Тольятти.

Под руководством латвийского специалиста «Лада» в сезоне-2016/17 заняла предпоследнее место в Восточной конференции и не смогла выйти в плей-офф. Разин в середине прошедшего чемпионата был уволен из «Автомобилиста», а затем тренировал «Югру».