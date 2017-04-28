«Ак Барс» на один год продлил контракт с нападающим Дмитрием Обуховым

Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с 33-летним нападающим Дмитрием Обуховым. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

Обухов в минувшем сезоне провёл за казанскую команду 54 матча в регулярном чемпионате, набрав 14 (3+11) очков при показателе полезности "+6". Он также принял участие в четырёх матчах плей-офф, не отметившись результативными действиями. Всего в КХЛ на его счету 190 (81+109) очков в 568 играх при показателе полезности "+72".