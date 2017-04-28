Сборная Австрии выиграла ЧМ-2017 в дивизионе 1А и вернулась в элиту

Сборная Австрии одержала досрочную победу на чемпионате мира по хоккею 2017 года в дивизионе 1А и завоевала путёвку в элиту, где последний раз выступала в 2015 году.

Австрийская команда одержала четыре победы в пяти матчах, проиграв только сборной Казахстана, и набрала 12 очков. По количеству набранных баллов её может догнать Южная Корея, но из-за победы в очной встрече австрийцы не опустятся ниже первого места.

Команда, которая завоюет вторую путёвку в элитный дивизион, определится после окончания заключительного матча турнира между Южной Кореей и Украиной. В случае победы корейцев команда Казахстана займёт третье место и останется в дивизионе 1А.