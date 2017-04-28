СКА продлил контракты с защитником Юдиным и нападающим Орловичем-Грудковым

СКА продлил на два года двусторонние соглашения с защитником Дмитрием Юдиным и нападающим Денисом Орловичем-Грудковым. Защитник Никита Жигалов принял квалификационное предложение клуба (трёхстороннее на два сезона). Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Юдин в сезоне-2016/17 сыграл 16 матчей регулярного чемпионата, в плей-офф участия не принимал. Кроме того, он провёл 14 игр в ВХЛ за «СКА-Нева», отметившись 10 (4+6) результативными баллами.

Орлович-Грудков сыграл семь матчей за «Амур», забросив одну шайбу. В 46 играх за «СКА-Нева» он набрал 38 (8+30) очков. Жигалов выступал в МХЛ, провёл 52 матча, набрав 5 (1+4) очков.