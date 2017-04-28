«Торпедо» продлило контракты с Шураковым, Ильиным и ещё двумя игроками

«Торпедо» продлило на один сезон трёхсторонний контракт с нападающим Михаилом Есаяном. Нападающие Денис Шураков и Даниил Ильин, а также защитник Кирилл Меляков приняли квалификационные предложения клуба (двусторонние на два года). Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

22-летний Шураков провёл 14 матчей регулярного чемпионата и один в плей-офф, набрав 5 (1+4) очков. 21-летний Ильин сыграл 19 матчей в «регулярке» и два в плей-офф, отметившись 3 (1+2) результативными баллами.

Меляков и Есаян в сезоне-2016/17 выступали за «Чайку» в МХЛ.