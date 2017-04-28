Гуннарссон: «Сент-Луису» надо хорошо стартовать и не удаляться

Защитник «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон поделился ожиданиями от второго матча полуфинала Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз» (0-1 в серии).

«Никто не хочет проигрывать со счётом 0-2 в серии. Так что завтра будет важный матч. Мы сделаем всё, чтобы сравнять счёт в серии перед переездом в Нэшвилл. И давайте забудем о третьем матче, пока не сыгран второй. Мы понимаем, что эта серия отличается от той, чтобы была в первом раунде. Мы хорошо играли в третьем периоде в среду. Так нам и следует играть все 60 минут. Это главное. Надо хорошо стартовать, не удаляться. Они показали, что могут реализовывать большинство», — приводятся слова Гуннарссона на официальном сайте НХЛ.