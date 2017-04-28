«Монреаль» подписал контракт новичка с нападающим Антуаном Вакедом

«Монреаль Канадиенс» подписал контракт новичка с нападающим Антуаном Вакедом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на три года.

20-летний хоккеист в сезоне-2016/17 выступал в QMJHL за «Руэн-Норанда Хаскис», провёл 67 матчей и набрал 80 (39+41) очков при показателе полезности "+41", разделив девятое место среди снайперов лиги. Всего за четыре года в главной юниорской лиге Квебека он отметился 68 заброшенными шайбами и 89 результативными передачами в 224 играх.