Карлайл: «Анахайм» даёт Драйзайтлю много свободы, он играет в своё удовольствие

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл считает, что в серии с «Эдмонтон Ойлерз» (0-1) его команда при обороне должна уделять внимание не только Коннору Макдэвиду, но и другим игрокам.

«Люди забывают, что у „Эдмонтона“ есть игроки, которые были выбраны на драфте под высоким номером. Под каким номером был выбран Драйзайтль? Я помню, что довольно рано. Ньюджент-Хопкинса ведь выбрали первым, Дарнелла Нурса тоже выбрали рано. Не думаю, что „Эдмонтон“ пытается замаскировать свою команду, сделав Коннора Макдэвида главной звездой. Он великолепный хоккеист и стал лучшим бомбардиром лиги, но нам надо фокусироваться на всей команде. Драйзайтль — силовой форвард, а мы даём ему слишком много свободы. Он получает слишком много удовольствия от игры», — цитирует Карлайла Edmonton Journal.