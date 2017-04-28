«Адмирал» продлил контракт с Макаренко, «Лада» — с Мокшанцевым и Сухих

«Лада» продлила двусторонний контракт на один год с нападающим Александром Мокшанцевым. Защитник Иван Сухих принял квалификационное предложение тольяттинского клуба (двустороннее на два сезона). «Адмирал» продлил двусторонний контракт на два года с нападающим Павлом Макаренко. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

В прошедшем сезоне 22-летний Макаренко сыграл 44 матча, в которых набрал 16 (8+8) очков. 22-летний Мокшанцев в 15 играх отметился одной голевой передачей. 23-летний Сухих дебютировал в КХЛ, приняв участие в одном матче.