Тротц: проиграв «Питтсбургу» в первом матче, мы не думаем «Опять двадцать пять»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился ожиданиями от второго матча полуфинала Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (0-1 в серии).

«Мы не думаем: „Опять двадцать пять, мы это уже проходили“. Сейчас у нас другой настрой. Мы чувствуем, что можем ещё прибавить. В прошлом году мы выкладывались на 100 процентов и думали: „Что ещё мы можем сделать?“ В этом году у меня нет такого чувства. Я знаю, что мы можем больше. Вся команда знает.

Даже в третьем периоде, когда мы не могли забить, у нас не опускались руки. Клянусь богом, такого не было. Это то, что поменялось в нашей команде. Мы не отступаем. Мы научились двигаться вперёд", — цитирует Тротца Yahoo Sports.