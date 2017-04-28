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«Торонто» заключил контракт новичка с нападающим Грундстрёмом

28 апреля 2017, пятница. 23:52. Хоккей

«Торонто Мэйпл Лифс» заключил трёхлетний контракт новичка с нападающим Карлом Грундстрёмом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

19-летний шведский хоккеист был выбран «Торонто» на драфте 2016 года под общим 57-м номером. В сезоне-2016/17 игрок выступал за «Фрёлунду» в Шведской хоккейной лиге. Он провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и 14 в плей-офф, набрав 22 (15+7) очка. Кроме того, Карл принял участие в молодёжном чемпионате мира 2017 года, отметившись тремя заброшенными шайбами и четырьмя передачами в семи матчах.

Источник: Официальный сайт "Торонто Мэйпл Лифс" Сообщить об ошибке
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