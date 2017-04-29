Степан: я играю отвратительно с тех пор, как начался плей-офф

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Дерек Степан признал, что он плохо проводит плей-офф. В семи матчах на его счету один гол в пустые ворота и одна передача. Во втором раунде «Рейнджерс» уступают «Оттаве Сенаторз» со счётом 0-1.

«Я играю отвратительно с тех пор, как плей-офф начался. У меня не очень хорошо получается управляться с шайбой», — цитирует Степана в своём «твиттере» журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен.

В регулярном чемпионате форвард набрал 55 (17+38) очков. В 92 матчах плей-офф за карьеру он отметился 45 (18+27) результативными баллами.