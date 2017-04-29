Хёрнквист: Кросби вселяет в «Питтсбург» уверенность и придаёт всем энергии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист поделился мнением об игре капитана своей команды Сидни Кросби, который сделал дубль в первом матче полуфинала Восточной конференции с «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, 1-0 в серии). В текущем плей-офф на счету Кросби четыре гола и пять передач в шести матчах.

«Он вносит большой вклад в успехи команды, даже если не забивает. Он вселяет в нас уверенность и придаёт всем энергии. Это наш лидер и лучший игрок», — приводятся слова Хёрнквиста на официальном сайте НХЛ.