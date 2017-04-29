Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Нэшвилл» и сравнять счёт в серии

«Нэшвилл Предаторз» уступил «Сент-Луис Блюз» во втором матче полуфинала Западной конференции плей-офф НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Дублем в составе победителей отличился Владимир Тарасенко (20-я и 57-я минуты), ещё один гол забил Йори Лехтеря (48). За «Нэшвилл» шайбы забросили Джеймс Нил (8) и Райан Эллис (44).

Нападающий «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду без малого 8 минут.

Счёт в серии стал ничейным — 1-1. Третий матч противостояния будет сыгран на льду «Нэшвилла» 30 апреля, начало — в 22:00 мск.