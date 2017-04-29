Тарасенко: нам просто нужны победы, чтобы выиграть Кубок Стэнли

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» во втором матче серии (3:2). Счёт в противостоянии стал ничейным — 1-1.

«Речь не идёт о моих голах. Мы просто не могли проиграть второй матч подряд, надо было сравнивать счёт в серии. Если ты не забиваешь в нужных матчах, не помогаешь своей команде выиграть, то не можешь получить потом свободный вечер. Это плей-офф, и тут не имеет значения, кто именно забил. Я стараюсь забивать и не слишком загружать голову различными переживаниями и мыслями. Нам просто нужны победы, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Сейчас у нас есть время перезагрузиться и подойти к следующему матчу с новыми силами. Пас Эдмундсона коньком? Получилось даже лучше, чем клюшкой, но и Шварца стоит отметить, он здорово сыграл в предыдущем эпизоде. Теперь мы едем в Нэшвилл за двумя победами. Знаю, что там очень шумные болельщики, но это не смущает. В плей-офф нужно хорошо играть в любых условиях, у «Миннесоты» трибуны были очень жаркими», — приводит слова Тарасенко Fox Sports.