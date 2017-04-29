Аллен: ни «Сент-Луис», ни «Нэшвилл» не думали, что серия закончится в 4 матчах

Вратарь «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен поделился впечатлениями после победы во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли с «Нэшвилл Предаторз» (3:2, 1-1 в серии).



«Мы понимали, что серия получится длинной. Полагаю, ни мы, ни соперник не думали, что получится победить в противостоянии уже за четыре матча. Такое сейчас бывает крайне редко. Теперь «Сент-Луису» необходимо отдохнуть, потому что на выезде играть будет совсем непросто», – приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.