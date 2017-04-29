Спичрайтер Обамы: не было ничего ужаснее, чем сочинять речь в честь «Питтсбурга»

Стивен Крупин, работавший старшим спичрайтером бывшего президента США Барака Обамы, рассказал, как он готовил речь в честь победы «Питтсбург Пингвинз» в розыгрыше Кубка Стэнли — 2016.



«Я всю жизнь отчаянно болел за «Вашингтон», и не было ничего ужаснее, чем делать похвальбы «пингвинам». Как любая речь, всё должно было начаться с исследования предмета. Я, сжав зубы, изучал состав «Питтсбурга», глядя на таких людей, как Мэтт Мюррей и Фил Кессел. Я закалил себя звонком в офис «Пингвинз», после которого узнал, что эта презренная команда играет роль в обществе, помогает восстанавливать городские парки и делает свои объекты более энергоэффективными. Увы, в мире не существует «Замбони», который мог бы заставить меня снова чувствовать себя чистым», — отметил Крупин в интервью Washington Post.



Визит в Белый дом «Питтсбург» совершил в октябре 2016 года.