Милбери: Суббэн похож на клоуна, когда устраивает танцы на разминке

Известный в прошлом тренер, а ныне телевизионный эксперт Майк Милбери раскритиковал поведение защитника «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэна, который на разминке перед матчем с «Сент-Луис Блюз» пританцовывал под музыку и жонглировал шайбой.

«Суббэн – яркая личность, но иногда для него нужно устанавливать рамки. Ясно, что каждый хочет быть популярен в социальных сетях, но ты должен быть сфокусирован на игре. Хоккей – это жёсткая игра. Когда я вижу подобное, то думаю, что главному тренеру Питеру Лавиолетту хорошо бы прочитать для Суббэна рэп, а затем сказать: «Эй, Пи. Кей, у нас игра сегодня, сосредоточься на ней. Не надо быть клоуном». Он действительно похож на клоуна со своими танцами. Но когда он серьёзен – он чертовски хороший хоккеист», — отметил Милбери в эфире NBC.

Видео танцев Суббэна можно посмотреть в «Твиттере»