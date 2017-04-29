Эллис: инициатива была у «Нэшвилла», но «Сент-Луис» выручил вратарь

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Райан Эллис прокомментировал поражение от «Сент-Луиса» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:3, общий счёт в серии 1-1).

«Игроки соперника хорошо сыграли, но сейчас мы всё равно расстроены. «Предаторз» вели в счёте к середине третьего периода. Но нам нельзя удаляться, надо заставлять нарушать правила противника.

Мы должны были использовать свои шансы. Инициатива была на нашей стороне в течение долгого времени. Но у них хороший вратарь. Он выручил их», – цитирует Эллиса официальный сайт лиги.