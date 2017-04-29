Шаттенкирк: когда твой друг выигрывает Кубок Стэнли, ты ещё больше хочешь победы

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Кевин Шаттенкирк поделился мнением о противостоянии со своими другом, нападающим «Питтсбург Пингвинз» Ником Бонино.



«Я видел, что было летом, как празднуют победу. Когда близкий тебе человек выигрывает Кубок, тебе ещё больше хочется добиться успеха. Мы дней десять потом с Бонино провели вместе, и для него всё было как вчера. Мне было немного неуютно в такой ситуации, но она меня завела, я хочу испытать такие же эмоции, такую же радость.



Хорошо, что мы играем с „Питтсбургом“. Я хотел этого. Я хотел стать участником яркого противостояния. В прошлом году я за ним наблюдал со стороны. Думаю, что мне оно надолго запомнится», — цитирует игрока официальный сайт лиги.