Станислав Чистов покинул «Автомобилист» и перейдёт в «Спартак»

«Автомобилист» расстался со Станиславом Чистовым, контракт клуба и 34-летнего нападающего истёк и продлён не будет, информирует официальный сайт команды. Как стало известно «Чемпионату», хоккеист подпишет контракт с московским «Спартаком».



Станислав Чистов пополнил ряды команды из Екатеринбурга по ходу прошедшего сезона. В 13 матчах за «Автомобилист» в рамках чемпионата КХЛ Чистов набрал семь очков (2+5). Также Станислав принял участие в двух играх Кубка Шпенглера, записав на свой счёт одну заброшенную шайбу.





20 мастеровитых игроков КХЛ, которые ещё не подписали новый контракт 30 апреля — день окончания контрактов в КХЛ. Рассказываем об игроках, с которыми соглашение на новый сезон до сих пор не подписано.