Форвард Илья Ковальчук пропустит ЧМ-2017 из-за операции

Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук пропустит чемпионат мира — 2017 из-за операции на травмированном колене, сообщил вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.



«Операция подтвердилась. Ковальчук пропустит не меньше месяца, поэтому участия в чемпионате мира не примет», — приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».



Ранее стало известно, что из-за различных повреждений не смогут сыграть на чемпионате мира и другие хоккеисты клуба из Сакнт-Петербурга: Павел Дацюк, Вячеслав Войнов и Андрей Зубарев.

Ковальчук, Радулов и другие звёзды, которые не помогут России на ЧМ С ними сборная России была бы главным фаворитом чемпионата мира 2017 года.