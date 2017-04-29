Лавиолетт: кое-что у «Нэшвилла» получалось, но в хоккее нужно выигрывать

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился впечатлениями после поражения своей команды во втором матче серии плей-офф второго раунда с «Сент Луис Блюз» со счётом 2:3 (1-1 в серии).



«Кое-что у нас получалось, какие-то моменты мне понравились. Но в хоккее надо выигрывать. Сегодня мы выиграть не смогли», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Теперь серия переезжает в «Нэшвилл». В первом раунде «Блюз»обыграли «Миннесоту» (4-1), «Предаторз» разгромили «Чикаго» (4-0).