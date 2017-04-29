Эдмундсон: гол Тарасенко? Если есть возможность, нужно отдавать на снайпера

Защитник «Сент-Луис Блюз» Джоэль Эдмундсон после победы во втором матче серии с «Нэшвилл Предаторз» (3:2, 1-1 в серии) поделился мнением о втором голе форварда Владимира Тарасенко, ставшем победным. Российский хоккеист забросил две шайбы своей команды из трёх и был признан первой звездой матча.



«Я надеялся, что Шварц отдаст мне пас под бросок в касание. Но если есть возможность сбросить шайбу на снайпера, то это стоит сделать», — приводит слова Эдмундсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.