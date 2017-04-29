Магомед Магомедов сменил Александра Якушева на посту президента Ночной лиги

Новым президентом Ночной хоккейной лиги стал Магомед Магомедов, сменивший на этом посту Александра Якушева, информирует официальный сайт организации. Якушев сохранил за собой пост председателя совета легенд Ночной лиги.



Ночная хоккейная лига — официальное объединение любительских хоккейных клубов России, организующее ежегодные соревнования по аналогии с чемпионатами для профессиональных команд. Лига была создана в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина и ветеранов отечественного хоккея для развития массового спорта.