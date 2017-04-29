Парэйко: Фиддлер не хотел столкновения, но в хоккее огромные скорости

Защитник «Сент-Луис Блюз» Колтон Парэйко после победы во втором матче серии с «Нэшвилл Предаторз» (3:2, 1-1 в серии) прокомментировал своё столкновение с Верноном Фиддлером.



«Я увидел Фиддлера, когда выкатился из-за ворот. Я пытался сыграть по шайбе, но она отскочила от меня. Не могу сказать, он или я изменили направление движения. Всё произошло очень быстро. Такое бывает. Я полагаю, что он этого не хотел. Но это хоккей, тут огромные скорости», — приводит слова Парэйко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.