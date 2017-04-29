Шумаков не сыграет в составе олимпийской сборной со Словенией на Кубке АЛРОСА

Тренерский штаб олимпийской сборной России определился с составом национальной команды на матч со сборной Словении в рамках Кубка АЛРОСА, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



В составе отсутствует Сергей Шумаков, его заменил Артём Ильенко, также не сыграет Максим Мамин. Шестёркин (Устинский); Арзамасцев — Чудинов; Ильенко — Шалунов — Санников; Рыков — Черепанов; Капризов — Воробьёв — Барабанов; Рафиков — Манухов; Полунин — Красковский — Коршков; Сергеев — Блажиевский; Дергачёв — Основин.