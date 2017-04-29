Тальбо: «Эдмонтон» гнулся, но не сломался во время второй игры

Вратарь «Эдмонтон Ойлерз» Кэм Тальбо подвёл итоги после победы во втором матче серии второго раунда серии плей-офф Кубка Стэнли с «Анахайм Дакс» (2:1, 2-0 в серии).

«Я с самого начала игры почувствовал себя хорошо. Я сумел сделать несколько ранних непростых сейвов. Это даёт возможность включиться в игру.

Мы забили важный ранний гол. Это тоже очень помогло. Наша команда начала матч так, как и хотела. Затем мы гнулись, но не сломались по ходу игры. Это признак хорошей команды», – приводит слова вратаря ESPN.